ڈی پی ا و کا تھانہ چناب نگر کا دورہ ،حوالات، بارکوں کا معائنہ
چناب نگر (نامہ نگار )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے تھانہ چناب نگر کا دورہ کیا۔ انہوں نے عمارت، ریکارڈ روم، حوالات اور رہائشی بارکوں کا معائنہ کیا اور ریکارڈ اپ ٹو ڈیٹ رکھنے سمیت صفائی کے معیار کو بہتر بنانے کی ہدایت دی۔
ڈی پی او نے پولیس افسروں ا و رجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات یقینی بنانے پر زور دیا اور کہا کہ پبلک سروس ڈلیوری بہتر بناتے ہوئے عوام کی دادرسی کو یقینی بنایا جائے ۔ ان کا کہنا تھا کہ جرائم پر قابو پانے کے لیے کرائم پاکٹ ایریاز میں موثر گشت کیا جائے گا۔