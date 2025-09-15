صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاور لومز کی بندش کیخلاف احتجا ج ،خواتین بھی میدان میں آ گئیں

  • فیصل آباد
پینسرہ (نمائندہ دنیا )پاور لومز کی بندش کے 48 ویں روز مزدوروں کے بعد خواتین بھی احتجاج کے لئے میدان میں آگئیں۔ گزشتہ روز داتا نگری میں ہونے والے احتجاج میں خواتین نے کہا کہ گھروں میں فاقے پڑ رہے ہیں۔۔۔

 بچے اسکول جانے سے محروم ہیں، بجلی کے بل اور کرایہ ادا کرنے کے وسائل ختم ہوچکے ہیں مگر انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔خواتین مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کے باعث معاملہ تاخیر کا شکار ہے ، جس کی وجہ سے ہزاروں افراد بے روزگار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اپنی رٹ قائم کرے اور گزٹ نوٹیفکیشن پر عمل درآمد کو یقینی بنائے ۔خواتین نے خبردار کیا کہ اگر حالات جوں کے توں رہے تو وہ مزدوروں کے ہمراہ ڈی سی آفس کا گھیراو کرنے پر مجبور ہوں گی۔ مظاہرین نے کہا کہ ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے بلکہ ہمارا حق فوری طور پر دیا جائے ۔

 

