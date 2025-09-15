صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رانا ثنا اللہ خان کو سینیٹر منتخب کر وانا بہترین فیصلہ ہے :سیاسی رہنما

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سیاسی، سماجی و مذہبی رہنماؤں خالد محمود اعظم آبادی، حافظ عمر فاروق ارشد، شہزاد احمد شیرازی، مرزا آفتاب احمد، قاری محمد اکرم عاصم، حافظ عبد الرحمن عابد، رانا محمد نعیم، حافظ ولید خالد، ہارون ہاشم، مرزا محمد رفیق و دیگر نے۔۔۔

وزیر اعظم کے مشیر اور مسلم لیگ (ن) پنجاب کے صدر رانا ثنا اللہ خان کو بھاری اکثریت سے سینیٹر منتخب ہونے اور ستارہ امتیاز ملنے پر مبارکباد پیش کی۔رہنماؤں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ خان نے ہمیشہ ملکی و قومی مفادات کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی اور اپنی سیاسی بصیرت کے باعث ہر جماعت ان کی خدمات کی معترف ہے ۔ بطور ایم این اے انہوں نے نہ صرف اپنے حلقے بلکہ فیصل آباد کی تعمیر و ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔رہنماؤں کے مطابق قائد مسلم لیگ (ن) میاں نواز شریف کا انہیں سینیٹر منتخب کرانا ایک بہترین فیصلہ ہے اور امید ہے کہ وہ ملک و قوم کے ساتھ ساتھ فیصل آباد کی ترقی کے لیے بھی مزید فعال کردار ادا کریں گے ۔ خالد محمود اعظم آبادی نے کہا کہ رانا ثناء اللہ خان نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرکے ثابت قدمی دکھائی اور انہیں ستارہ امتیاز ملنا ان کی قومی خدمات کا اعتراف ہے ۔

 

