صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چور کھیتوں سے لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر لے گئے

  • فیصل آباد
چور کھیتوں سے لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر لے گئے

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور کھیتوں سے لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر لے گئے ۔تھانہ مرید والا کے علاقہ 484 گ ب میں سفیان انور نامی کاشتکار کے کھیتوں سے نامعلوم چور لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے فرار ہوگئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

نامعلوم چور کھیتوں سے لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر لے گئے ۔تھانہ مرید والا کے علاقہ 484 گ ب میں سفیان انور نامی کاشتکار کے کھیتوں سے نامعلوم چور لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے فرار ہوگئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق

پٹرولنگ پولیس پوسٹ سیوکی نے بڑی مقدار میں شراب پکڑ لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس