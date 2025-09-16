چور کھیتوں سے لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر لے گئے
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور کھیتوں سے لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر لے گئے ۔تھانہ مرید والا کے علاقہ 484 گ ب میں سفیان انور نامی کاشتکار کے کھیتوں سے نامعلوم چور لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر اور دیگر قیمتی سامان چوری کرکے فرار ہوگئے پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
