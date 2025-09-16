صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
ریلیف آئی ایم ایف سے مشروط کرناافسوسناک:پروفیسر محبوب

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)جماعت اسلامی کے ضلعی امیر پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے سیلاب متاثرین کے ریلیف پیکیج کو آئی ایم ایف کی اجازت سے مشروط کرنا قومی خودمختاری پر سوالیہ نشان ہے ۔

وزیر اعظم اتنے بے اختیار ہو چکے ہیں کہ عوام کے لیے بجلی کے بل معاف کرنے کے لیے بھی آئی ایم ایف سے منظوری لینا پڑ رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ صرف اگست کے بجلی کے بل معاف کرنے کی بجائے آئندہ چھ ماہ کے بل بھی ختم کیے جائیں۔پروفیسر محبوب الزماں بٹ نے کہا کہ سیلاب زدگان کے لیے حکومتی اقدامات ناکافی ہیں۔ متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دے کر جامع ریلیف پیکیج دیا جائے ۔ صرف بجلی کے بل نہیں بلکہ کسانوں کے آبیانے ، قرضے اور زرعی انکم ٹیکس بھی معاف کیے جائیں، کھاد، بیج اور مویشیوں کے لیے چارہ مفت فراہم کیا جائے ۔انہوں نے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے ، نکاسی آب بڑا مسئلہ ہے ، اس لیے سب سے پہلے تباہ شدہ پلوں کی تعمیر اور پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے ۔ وہاں تعفن سے ڈینگی، ملیریا، ہیضہ اور دیگر بیماریاں پھیل رہی ہیں، مگر ادویات اور طبی عملہ دستیاب نہیں۔ بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے فوری میڈیکل کیمپ قائم کیے جائیں۔

 

