مبینہ پولیس مقابلہ ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقہ کمال آباد قبرستان کے قریب پولیس نے چار مشکوک ملزمان کو روکنے کی کوشش کی تو وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگئے ۔
دو طرفہ فائرنگ کے دوران ذیشان عرف شانی نامی ملزم اپنے ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے شدید زخمی ہوگیا جسے گرفتار کرکے ہسپتال منتقل کردیا گیا جبکہ اس کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے جن کی تلاش کے لیے پولیس نے ٹیم تشکیل دیکر چھاپے مارنے شروع کردیئے ہیں۔