صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مبینہ پولیس مقابلہ ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار

  • فیصل آباد
مبینہ پولیس مقابلہ ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)مبینہ پولیس مقابلے کے دوران ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقہ کمال آباد قبرستان کے قریب پولیس نے چار مشکوک ملزمان کو روکنے کی کوشش کی تو وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہوگئے ۔

دو طرفہ فائرنگ کے دوران ذیشان عرف شانی نامی ملزم اپنے ہی ساتھیوں کے فائرنگ سے شدید زخمی ہوگیا جسے گرفتار کرکے ہسپتال منتقل کردیا گیا جبکہ اس کے دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہوگئے جن کی تلاش کے لیے پولیس نے ٹیم تشکیل دیکر چھاپے مارنے شروع کردیئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منعم ظفر خان نے جراثیم کش اسپرے مہم کا افتتاح کردیا

غیرقانونی بھرتیاں ،این ای ڈی کے وکیل کاوکالت نامہ جمع

مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن،34گداگر گرفتار

مقدمات کی موثر پیروی کی جائے ،پولیس چیف

پارک ونجی پلاٹ کی پیمائش کے ساتھ تحقیقات کا حکم

حب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس