آ ر پی او کا دورہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ، تھانہ صدر میں کھلی کچہری
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ریجنل پولیس آفیسر فیصل آباد ذیشان اصغر نے ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ کیا جہاں ڈی پی او عبادت نثار اور دیگر پولیس افسروں نے ان کا استقبال کیا۔
آر پی او فیصل آباد نے تھانہ صدر ٹوبہ میں عوامی مسائل کے فوری حل اور دادرسی کے لیے کھلی کچہری منعقد کی، جس میں ڈی پی او سمیت دیگر افسر بھی شریک ہوئے ۔کھلی کچہری کے دوران شہریوں کی شکایات سنی گئیں اور موقع پر ہی ان کے حل کے لیے احکامات جاری کیے گئے ۔ آر پی او فیصل آباد نے تھانہ صدر کے مختلف شعبہ جات بشمول صفائی ستھرائی، عمارت، فرنٹ ڈیسک، مال خانہ اور حوالات کا معائنہ کیا، رجسٹر ہائے تھانہ اور SIPs کے تحت فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا۔انہوں نے ہدایت کی کہ سپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے معیار و پروٹوکول کو برقرار رکھتے ہوئے عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔ آر پی او نے مزید کہا کہ پبلک سروس ڈلیوری کو بہتر بنایا جائے تاکہ دفاتر اور تھانہ جات میں عوامی مسائل کا فوری ازالہ یقینی ہو سکے ۔