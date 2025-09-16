صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویٹرنری گریجویٹس اور پیراویٹس کیلئے انٹرن شپ پروگرام

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے انقلابی اقدام کے تحت صوبہ بھر میں انٹرن شپ پروگرام شروع کیا گیا ہے جس پر 60 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔

 پروگرام کے تحت ایک ہزار ویٹرنری گریجویٹس اور پیراویٹس کو مرحلہ وار انٹرن شپ فراہم کی جائے گی۔ڈائریکٹر لائیوسٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر کے مطابق فیصل آباد ڈویژن میں بھی درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ ویٹرنری گریجوئیٹس کو 60 ہزار جبکہ پیراویٹس کو 40 ہزار روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائیگا۔ پہلی فیز میں 485 اور دوسری فیز میں 515 امیدوار شامل ہوں گے ۔ درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ 20 ستمبر 2025 مقرر کی گئی ہے ۔اہلیت کے مطابق ویٹرنری گریجوئیٹس کیلئے HECسے منظور شدہ یونیورسٹی کی DVM ڈگری، زیادہ سے زیادہ عمر 25سال، متعلقہ ضلع کا ڈومیسائل اور PVMCرجسٹریشن ضروری ہے ۔ پیراویٹس کے لیے دو سالہ LAD ڈپلومہ، زیادہ سے زیادہ عمر 20 سال اور پنجاب ڈومیسائل لازمی ہے ۔ امیدوار کسی سرکاری یا نجی ادارے میں ملازم نہ ہوں اور سمارٹ فون رکھتے ہوں۔

 

