چور نماز کی ادائیگی کیلئے گئے شخص کا رکشہ لے گیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم چور نماز کی ادائیگی کے لیے گئے شخص کا رکشہ لے گیا۔تھانہ پیپلزکالونی کے علاقہ اسٹیشن چوک میں غلام رسول نامی شخص اپنا رکشہ کھڑا کرکے مسجد میں نماز کے لیے گیا جس دوران نامعلوم چور اس کا رکشہ لیکر رفو چکر ہوگیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

