  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)امانت کے طور پر حوالے کی گئی اراضی مبینہ طور پر خورد برد کرلی گئی۔تھانہ گلبرگ کے علاقہ گوبند پورہ میں سلیم نے شہزاد اور اس کے ساتھی کو اپنی اراضی امانت کے طور پر استعمال کے لیے حوالے کی جو کہ ملز موں نے مبینہ طور پر خورد برد کرلی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

امانت کے طور پر حوالے کی گئی اراضی مبینہ طور پر خورد برد کرلی گئی۔تھانہ گلبرگ کے علاقہ گوبند پورہ میں سلیم نے شہزاد اور اس کے ساتھی کو اپنی اراضی امانت کے طور پر استعمال کے لیے حوالے کی جو کہ ملز موں نے مبینہ طور پر خورد برد کرلی پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

