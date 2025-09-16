پاکستان بھارت کے میچ پر جوا کروانے والا ملزم گرفتار
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پاکستان بھارت کے میچ پر جوا کروانے والا ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقہ لیاقت آباد میں پولیس نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا جہاں ملزم رحمان علی پاک بھارت میچ پر جوا کروانے میں مصروف تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔
