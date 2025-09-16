صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان بھارت کے میچ پر جوا کروانے والا ملزم گرفتار

  • فیصل آباد
پاکستان بھارت کے میچ پر جوا کروانے والا ملزم گرفتار

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)پاکستان بھارت کے میچ پر جوا کروانے والا ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقہ لیاقت آباد میں پولیس نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا جہاں ملزم رحمان علی پاک بھارت میچ پر جوا کروانے میں مصروف تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

پاکستان بھارت کے میچ پر جوا کروانے والا ملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقہ لیاقت آباد میں پولیس نے مخبر کی اطلاع پر چھاپہ مارا جہاں ملزم رحمان علی پاک بھارت میچ پر جوا کروانے میں مصروف تھا پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

اے ٹی ایم کار ڈ تبدیل کر کے شہری کے اکائونٹ کا صفایا

بیان سے انحراف،11افراد پر مقدمات

اوباش کی بچے سے زیادتی ،مقدمہ درج

گاڑیوں میں سلنڈرز،6گرفتار

ملزم فرار ،سہولت کارگرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس