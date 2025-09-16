گرانفروشوں کیخلاف کارروائی ،3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ایڈمن آفیسر ڈی سی آفس و پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ریاض حسین انجم نے پرائس کنٹرول ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی پر 3 افراد کو موقع سے گرفتار کرادیا۔
انہوں نے جھنگ روڈ، رحمانیہ روڈ، گلفشاں کالونی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔دوران چیکنگ آٹا، روٹی، پھل و سبزیاں، چکن اور کریانہ سامان کی قیمتوں کو پرائس لسٹ سے موازنہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر 45 انسپکشنز کی گئیں جن میں گرانفروشی ثابت ہونے پر دکانداروں کو 30 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا، جب کہ ایک ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی۔ریاض حسین انجم نے دکانوں پر نرخنامے آویزاں ہونے کی بھی تصدیق کی اور واضح کیا کہ پرائس کنٹرول قوانین پر کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اشیائے ضروریہ کی اوورچارجنگ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے اور ایسے عناصر کے خلاف قانون پوری طرح متحرک ہے ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے ، گرفتاری اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔