صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرانفروشوں کیخلاف کارروائی ،3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا

  • فیصل آباد
گرانفروشوں کیخلاف کارروائی ،3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ایڈمن آفیسر ڈی سی آفس و پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ریاض حسین انجم نے پرائس کنٹرول ایکٹ کی سنگین خلاف ورزی پر 3 افراد کو موقع سے گرفتار کرادیا۔

انہوں نے جھنگ روڈ، رحمانیہ روڈ، گلفشاں کالونی اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔دوران چیکنگ آٹا، روٹی، پھل و سبزیاں، چکن اور کریانہ سامان کی قیمتوں کو پرائس لسٹ سے موازنہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر 45 انسپکشنز کی گئیں جن میں گرانفروشی ثابت ہونے پر دکانداروں کو 30 ہزار روپے جرمانہ کیا گیا، جب کہ ایک ایف آئی آر بھی درج کرائی گئی۔ریاض حسین انجم نے دکانوں پر نرخنامے آویزاں ہونے کی بھی تصدیق کی اور واضح کیا کہ پرائس کنٹرول قوانین پر کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اشیائے ضروریہ کی اوورچارجنگ عوام کے ساتھ ناانصافی ہے اور ایسے عناصر کے خلاف قانون پوری طرح متحرک ہے ۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے ، گرفتاری اور مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سیالکوٹ:ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر موٹر سائیکل سوار جاں بحق

پٹرولنگ پولیس پوسٹ سیوکی نے بڑی مقدار میں شراب پکڑ لی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس