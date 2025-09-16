یونیورسٹی آف کمالیہ ، انڈرگریجویٹ کلاس کے آ غاز کی تقریب
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )یونیورسٹی آف کمالیہ میں پہلی انڈرگریجویٹ کلاس کے آغاز کی تقریب سٹی کیمپس میں منعقد ہوئی۔
تقریب کے مہمانِ خصوصی سابق پرنسپل گورنمنٹ ٹیچرز ٹریننگ کالج کمالیہ پروفیسر عبد الرحمن چودھری اور چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب تھے ۔ اس موقع پر ایم این اے ریاض فتیانہ، ایم پی اے اشفہ ریاض فتیانہ، مختلف یونیورسٹیوں کے وائس چانسلرز، سرکاری افسروں ، طلبہ و طالبات، والدین اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔پروفیسر عبد الرحمن چودھری نے کہا کہ انڈرگریجویٹ کلاسز کا آغاز خطے کے لیے ایک تاریخی سنگ میل ہے ، جس سے مقامی طلبہ کو بڑے شہروں میں جانے کی بجائے اپنے شہر میں معیاری تعلیم کے مواقع ملیں گے ۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ تعلیم ہی قوموں کی ترقی اور وقار کی ضامن ہے ،وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر یاسر نواب نے کہا کہ پہلی انڈرگریجویٹ کلاس کا آغاز ہمارے عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ اس خطے کے نوجوانوں کو عالمی معیار کی تعلیم و تحقیق کے مواقع فراہم کیے جائیں گے ۔تقریب کے دوران یونیورسٹی نے چار مختلف قومی جامعات کے ساتھ ایم او یوز پر دستخط کیے ۔