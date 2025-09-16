گوجرہ: طلبہ کا بس پر حملہ ڈرائیور اور کنڈیکٹر زخمی
گوجرہ (نمائندہ دنیا )فیصل آباد سے بہاولپور جانے والی مسافر بس پر بھپرے طلبہ نے حملہ کر کے ڈرائیور اور کنڈیکٹر کو تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ بس کے شیشے بھی توڑ دئیے ۔
فیصل آباد کا ڈرائیور عارف حسین معروف کمپنی \"مٹھار\" کی بس پر مسافروں کو لے کر بہاولپور جا رہا تھا۔ راستے میں لاری اڈا گوجرہ سے درجنوں طلبہ بس میں سوار ہوگئے اور کچھ طلبہ چھت پر بھی چڑھ گئے ۔مونگی روڈ تکیہ پھمن سائیں کے قریب کنڈیکٹر نے طلبہ سے کہا کہ کچھ دوسرے بس میں منتقل ہو جائیں تاکہ اوور لوڈنگ سے بچا جا سکے ۔ یہ سن کر طلبہ مشتعل ہوگئے اور ڈنڈوں سے بس پر حملہ کر دیا۔