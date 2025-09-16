صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ، 24 گھنٹوں میں 403چالان

  • فیصل آباد
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ، 24 گھنٹوں میں 403چالان

چناب نگر (نامہ نگار )ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی زیر نگرانی گزشتہ 24 گھنٹوں میں 403 چالان کے نتیجے میں 2 لاکھ 50 ہزار 950 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔

ٹریفک پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران 5 اوورسپیڈنگ، 156 اوورلوڈنگ، اور 25 غفلت و لاپرواہی ڈرائیونگ کے چالان کیے گئے ۔ اسی طرح 21 کم عمر ڈرائیوروں اور 17 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر 50 ڈرائیوروں کو چالان اور بھاری جرمانے کیے گئے جبکہ لائن اور لین کی خلاف ورزی پر 9 اور دیگر قوانین کی خلاف ورزی پر 87 گاڑیوں کے چالان کیے گئے ۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ شہریوں کے محفوظ سفر کے لیے عملی اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے کارروائیوں کے ساتھ ساتھ آگاہی مہم بھی جاری ہے ۔ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ مختلف تعلیمی اداروں میں جا کر طلبہ کو قوانین سے آگاہ کر رہا ہے ۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں اور حادثات سے محفوظ رہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

منعم ظفر خان نے جراثیم کش اسپرے مہم کا افتتاح کردیا

غیرقانونی بھرتیاں ،این ای ڈی کے وکیل کاوکالت نامہ جمع

مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن،34گداگر گرفتار

مقدمات کی موثر پیروی کی جائے ،پولیس چیف

پارک ونجی پلاٹ کی پیمائش کے ساتھ تحقیقات کا حکم

حب پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس