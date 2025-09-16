ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ، 24 گھنٹوں میں 403چالان
چناب نگر (نامہ نگار )ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر ٹریفک پولیس کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک خرم شہزاد کی زیر نگرانی گزشتہ 24 گھنٹوں میں 403 چالان کے نتیجے میں 2 لاکھ 50 ہزار 950 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔
ٹریفک پولیس کے مطابق کارروائی کے دوران 5 اوورسپیڈنگ، 156 اوورلوڈنگ، اور 25 غفلت و لاپرواہی ڈرائیونگ کے چالان کیے گئے ۔ اسی طرح 21 کم عمر ڈرائیوروں اور 17 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر 50 ڈرائیوروں کو چالان اور بھاری جرمانے کیے گئے جبکہ لائن اور لین کی خلاف ورزی پر 9 اور دیگر قوانین کی خلاف ورزی پر 87 گاڑیوں کے چالان کیے گئے ۔ڈی پی او عبداللہ احمد نے کہا کہ شہریوں کے محفوظ سفر کے لیے عملی اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں۔ ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے کارروائیوں کے ساتھ ساتھ آگاہی مہم بھی جاری ہے ۔ ٹریفک ایجوکیشن یونٹ مختلف تعلیمی اداروں میں جا کر طلبہ کو قوانین سے آگاہ کر رہا ہے ۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ ٹریفک قوانین پر عمل کریں اور حادثات سے محفوظ رہیں۔