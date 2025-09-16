صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صرافہ برادری کے حقوق کا تحفط کیا جائے گا :رانا خالد محمود

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)صرافہ ایسوسی ایشن کا اجلاس ضلعی صدر رانا خالد محمود کی صدارت میں منعقد ہوا۔۔۔

جس میں صدر رجانہ ضیا الحق، صدر پیر محل محمد ارشد بگا، صدر صرافہ کمالیہ محسن رضا، صدر سندھلیانوالی حاجی خدابخش، صدر گوجرہ اشرف محسن، صدر نواں لاہور سیٹھ محمد یونس سمیت تمام شہروں کی تنظیموں کے جنرل سیکرٹریز، فنانس سیکرٹریز اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی صدر رانا خالد محمود نے کہا کہ صرافہ برادری کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے اور متحد ہو کر اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے آواز بلند کی جائے گی۔ 

 

