پاور لوم فیکٹریوں کی بندش مزدور قیادت کا بھوک ہڑتال کا فیصلہ
پینسرہ (نمائندہ دنیا )پاور لوم فیکٹریوں کی بندش کو 50 روز مکمل ہونے کو ہیں، جو تاریخ کی سب سے طویل احتجاجی تحریک قرار دی جا رہی ہے ۔
مزدور اپنے آئینی اور قانونی حقوق کے لیے مسلسل سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں مگر ضلعی انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ۔مزدور رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ محض معاہدوں کی کاپیاں تھما کر خاموشی کی تصویر بنی بیٹھی ہے ، جبکہ مزدوروں کے گھروں میں فاقے کی نوبت آچکی ہے ۔مزدور رہنماؤں نے کہا کہ پچاس دن کی مسلسل قربانی دے کر مزدوروں نے نئی مثال قائم کی ہے ، اب قیادت خود بھی بیوی بچوں سمیت میدان عمل میں اترے گی۔ انہوں نے انتظامیہ کو 72 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اگر مطالبات منظور نہ کیے گئے تو مزدور رہنما اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ڈی سی او آفس کے سامنے بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کریں گے اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے ۔