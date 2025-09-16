نامعلوم ملز موں نے گلی میں کھیلتے بچے کو اغوا کر لیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم ملز موں نے گلی میں کھیلتے بچے کو مبینہ طور پر اغوا کرلیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقہ پیپلزکالونی میں محسن رسول کا 5 سالہ بیٹا مبین گلی میں سائیکل چلا رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم ملزمان نے اسے مبینہ طور پر اغوا کرلیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے بچے کی تلاش شروع کردی ۔
