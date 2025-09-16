صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نامعلوم ملز موں نے گلی میں کھیلتے بچے کو اغوا کر لیا

  • فیصل آباد
نامعلوم ملز موں نے گلی میں کھیلتے بچے کو اغوا کر لیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نامعلوم ملز موں نے گلی میں کھیلتے بچے کو مبینہ طور پر اغوا کرلیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقہ پیپلزکالونی میں محسن رسول کا 5 سالہ بیٹا مبین گلی میں سائیکل چلا رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم ملزمان نے اسے مبینہ طور پر اغوا کرلیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے بچے کی تلاش شروع کردی ۔

نامعلوم ملز موں نے گلی میں کھیلتے بچے کو مبینہ طور پر اغوا کرلیا۔تھانہ ڈی ٹائپ کالونی کے علاقہ پیپلزکالونی میں محسن رسول کا 5 سالہ بیٹا مبین گلی میں سائیکل چلا رہا تھا کہ اس دوران نامعلوم ملزمان نے اسے مبینہ طور پر اغوا کرلیا۔پولیس نے مقدمہ درج کرکے بچے کی تلاش شروع کردی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چیئرمین سی ڈی اے کا ٹی چوک فلائی اوور کا دورہ ،کام کا جائزہ

گندم اور آٹے کی ہر جگہ فراہمی یقینی بنائی جائے،کمشنر راولپنڈی

سکیورٹی انتظامات سخت، شہریوں کو سہولیات دی جائیں،آئی جی

وزیر ریلوے اچانک یورالوجی ہسپتال پہنچ گئے،سہولیات کا جائز ہ لیا

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ، انٹیگریٹیو ریسرچ اِن بائیو سائنسز کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس 23ستمبر کو ہوگی

آر ڈی اے اور کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس کے مابین معاہدہ طے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس