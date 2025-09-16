گھر کے سامنے مویشی باندھنے سے روکنے والے شہری پر تشدد
ڈجکوٹ ( نمائندہ دنیا )گھر کے سامنے مویشی باندھنے سے منع کرنا جرم بن گیا ، ڈجکوٹ کے نواحی گاوں چک نمبر 260 ر،ب وہیلہ کلاں میں ساجد، جاوید وغیرہ نے گھر میں گھس کر رضیہ بی بی اور اس کے شوہر کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا ۔ انہوں نے مو یشی باندھنے سے روکا تھا ۔
گھر کے سامنے مویشی باندھنے سے منع کرنا جرم بن گیا ، ڈجکوٹ کے نواحی گاوں چک نمبر 260 ر،ب وہیلہ کلاں میں ساجد، جاوید وغیرہ نے گھر میں گھس کر رضیہ بی بی اور اس کے شوہر کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا ۔ انہوں نے مو یشی باندھنے سے روکا تھا ۔