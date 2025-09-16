چک جھمرہ: آزاد علی تبسم کی رانا ثنااللہ سے ملاقات، مبارکباد پیش
چک جھمرہ (نامہ نگار) سابق ایم پی اے اور این اے 95 کے ٹکٹ ہولڈر، پی پی 98 کے امیدوار آزاد علی تبسم نے پاکستان مسلم لیگ (ن) پنجاب کے صدر اور سینیٹر رانا ثناء اللہ خاں سے ملاقات کی۔آزاد علی تبسم نے رانا ثنائاللہ کو سینیٹر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
