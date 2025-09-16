پیرمحل:چودھری محمد سرور کا سیلاب متاثرین میں راشن کی تقسیم، میڈیکل کیمپ قائم
پیرمحل (نمائندہ دنیا )سابق گورنر پنجاب و چیئرمین سرور فاؤنڈیشن چودھری محمد سرور اپنے آبائی شہر پیرمحل کے سیلاب زدہ علاقے مائی صفوراں پہنچے۔۔۔
جہاں انہوں نے سابق ڈپٹی کمشنر محمد جاوید اقبال بخاری اور ڈاکٹر کشف ریاض اللہ کے ہمراہ متاثرین میں راشن پیکجز تقسیم کیے ۔اس موقع پر چودھری محمد سرور نے کہا کہ سیلاب سے ہونے والی تباہی دل خراش ہے ، مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے ۔ قدرتی آفات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم کو متاثرین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔