صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمولی تلخ کلامی پر نوجوان کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا دیا

  • فیصل آباد
معمولی تلخ کلامی پر نوجوان کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا دیا

فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)معمولی تلخ کلامی پر نوجوان کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ صدر سمندری کے علاقہ 174 گ ب میں ثقلین کا تنویر کے ساتھ معمولی بات پر جھگڑا ہوا جس پر ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی موقع پر بلا لیا اور ثقلین کو قابو کرکے ڈنڈوں سے تشدد کرکے لہولہان کردیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

معمولی تلخ کلامی پر نوجوان کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ صدر سمندری کے علاقہ 174 گ ب میں ثقلین کا تنویر کے ساتھ معمولی بات پر جھگڑا ہوا جس پر ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی موقع پر بلا لیا اور ثقلین کو قابو کرکے ڈنڈوں سے تشدد کرکے لہولہان کردیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی بحالی کا کام تیز

فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن، دودھ بردار گاڑیاں پکڑی گئیں

شہر میں ڈینگی پھیلنے کا خطرہ، انسدادی مہم شروع نہ ہوئی

پولیس نے خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم گرفتار کرلیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس