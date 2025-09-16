معمولی تلخ کلامی پر نوجوان کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا دیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)معمولی تلخ کلامی پر نوجوان کو ڈنڈوں سے تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ صدر سمندری کے علاقہ 174 گ ب میں ثقلین کا تنویر کے ساتھ معمولی بات پر جھگڑا ہوا جس پر ملزم نے اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی موقع پر بلا لیا اور ثقلین کو قابو کرکے ڈنڈوں سے تشدد کرکے لہولہان کردیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
