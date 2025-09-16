بجلی چوری میں ملوث ملزم کے خلاف مقدمہ درج
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)بجلی چوری میں ملوث ملزم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقہ دھنولہ میں فیسکو کی ٹیم معمول کی چیکنگ پر تھی جہاں شہزاد نامی شخص ٹرانسمیشن لائنز پر کنڈے ڈال کر بجلی چوری کرتا پایا گیا پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
