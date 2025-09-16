صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
جڑانوالہ کے تمام پارکس اور شاہراؤں کی تزئین و آرائش

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر کی ہدایت پر گارڈن انسپکٹر مرزا سجاد نے عملہ کے ہمراہ جڑانوالہ کے تمام پارکس اور شاہراؤں کی تزئین و آرائش کا آغاز کر دیا۔

شہر کے 34 پارکس بشمول جناح پارک، بے نظیر پارک، گلشن فاطمہ، لیڈیز گارڈن، گلشن ابو بکر، نائٹ پارک اور دیگر مقامات کی صفائی ستھرائی، پودے لگانے اور بیوٹی فکیشن کا کام جاری ہے ۔ اس کے ساتھ شاہراؤں کے ڈیوائیڈرز میں بھی پودے لگائے جا رہے ہیں۔گارڈن انسپکٹر مرزا سجاد نے کہا کہ عملہ کم ہونے کے باوجود تمام کام تندہی سے کیا جا رہا ہے تاکہ شہریوں کو بہتر اور خوشگوار تفریحی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔

 

