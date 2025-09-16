صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی ڈی جی ایف ڈی اے سے ملاقات

  • فیصل آباد
ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی ڈی جی ایف ڈی اے سے ملاقات

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ایف ڈی اے کمپلیکس کا دورہ کیا اور ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری سے ملاقات کے دوران ان کے بڑے بھائی محمد شعیب چودھری کی وفات پر تعزیت کی۔

اس موقع پر ایم پی اے جعفر علی ہوچہ، سابق ایم این اے گوہر علی بلوچ و دیگر عمائدین شہر بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر اور دیگر افراد نے ڈی جی ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کے بھائی کے انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے ایصال ثواب کے لئے فاتحہ خوانی، مغفرت، درجات کی بلندی اور سوگوار خاندان کے لئے صبر جمیل کی دعا کی۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے ڈپٹی کمشنر، پارلیمنٹرین اور دیگر عمائدین شہر کا شکریہ ادا کیا اور اجر عظیم کی دعا کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کم از کم اجرت 40 ہزا ر کے بعد کٹوتیوں میں اضافہ

پنجاب بینک کی اینالسٹ اور انویسٹرز کیلئے کارپوریٹ بریفنگ

الخدمت فاؤنڈیشن کی متاثرین کیلئے تقریب

ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی کیلئے سپلائی بڑھانے کی ہدایت

6 سکولوں کو سکول آف ایمینینس کا درجہ دینے کا فیصلہ

فوڈ اتھارٹی :12ہزار لٹر جعلی کولڈ ڈرنکس تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس