ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی ڈی جی ایف ڈی اے سے ملاقات
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے ایف ڈی اے کمپلیکس کا دورہ کیا اور ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری سے ملاقات کے دوران ان کے بڑے بھائی محمد شعیب چودھری کی وفات پر تعزیت کی۔
اس موقع پر ایم پی اے جعفر علی ہوچہ، سابق ایم این اے گوہر علی بلوچ و دیگر عمائدین شہر بھی موجود تھے ۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر اور دیگر افراد نے ڈی جی ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کے بھائی کے انتقال پر گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے ایصال ثواب کے لئے فاتحہ خوانی، مغفرت، درجات کی بلندی اور سوگوار خاندان کے لئے صبر جمیل کی دعا کی۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے ڈپٹی کمشنر، پارلیمنٹرین اور دیگر عمائدین شہر کا شکریہ ادا کیا اور اجر عظیم کی دعا کی۔