منشیات کی روک تھام اور آگاہی کے موضوع سیمینار کا انعقاد

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)انسداد منشیات کے زیر اہتمام منشیات کی روک تھام اور آگاہی کے موضوع پر گورنمنٹ گریجوایٹ ایسوسی ایٹ کالج تاندلیانوالہ میں سیمینار منعقد ہوا۔

 تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈی ایچ کیو ہسپتال II کے پروفیسر ڈاکٹر امتیاز احمد ڈوگر تھے ۔ انسداد منشیات فورس کے انسپکٹر نعمان، آمنہ اکرم جنرل سیکرٹری انجمن انسداد منشیات، عامر پرویز سوشل ویلفیئر آفیسر تاندلیانوالہ، محمد پرویز، محمد افضل جلندھری اور ڈاکٹر حبیب الرحمن یزدانی سمیت معزز شخصیات نے بھی شرکت کی۔مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منشیات معاشرے کے لیے زہرِ قاتل ہیں اور نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچانا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں آگاہی پروگرامز وقت کی اہم ضرورت ہیں تاکہ نوجوانوں کو منشیات کے مضر اثرات سے آگاہ کیا جا سکے اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جا سکے ۔تقریب میں طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور منشیات کے خلاف آگاہی مہم کو سراہا۔ شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ منشیات سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے اور اپنے ہم عمر ساتھیوں کو بھی اس ناسور سے بچانے کے لیے آگاہی فراہم کریں گے ۔

 

