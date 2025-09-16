صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن ڈور پالیسی عوامی خدمت کیلئے نہایت اہم ہے :نعیم سندھو

  • فیصل آباد
اوپن ڈور پالیسی عوامی خدمت کیلئے نہایت اہم ہے :نعیم سندھو

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو اوپن ڈور پالیسی کے تحت روزانہ کی بنیاد پر دفتر میں آنے والے سائلین کے مسائل سن رہے ہیں اور ان کے حل کے لیے فوری اقدامات کر رہے ہیں۔

اس پالیسی کے ذریعے عوام کو براہ راست ڈپٹی کمشنر کے سامنے اپنی شکایات پیش کرنے کا موقع ملا ہے ، جس سے مسائل کے حل میں تیزی آئی ہے اور حکومتی سطح پر شفافیت و جوابدہی کو فروغ ملا ہے ۔ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے کہا کہ اوپن ڈور پالیسی عوامی خدمت کے معیار کو بہتر بنانے اور شہریوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے نہایت اہم ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ سائلین کی شکایات کو جلد اور مؤثر طریقے سے حل کرنے کے لیے تمام محکموں کے ساتھ قریبی رابطہ رکھا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق یہ اقدام عوامی مسائل کے حل میں مزید بہتری لائے گا اور انتظامیہ کے کاموں میں شفافیت کے ساتھ عوامی اعتماد کی فضا بھی مضبوط کرے گا۔

 

