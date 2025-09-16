41 انٹرنیز کے اعزاز میں محکمہ زراعت کی جانب سے تقریب
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب زرعی گریجویٹ انٹرن شپ پروگرام کے تحت فیصل آباد کے 41 انٹرنیز کے اعزاز میں محکمہ زراعت توسیع پنجاب کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب میں نوجوان زرعی گریجویٹس کو تعریفی اسناد پیش کی گئیں۔انٹرنیز نے انٹرن شپ کے دوران وزیراعلیٰ پنجاب کے مختلف زرعی اقدامات جیسے گرین ٹریکٹر اسکیم، کسان کارڈ، آئی ٹی ٹیکنالوجی کا استعمال اور کلائمٹ اسمارٹ زراعت کے جدید طریقہ کار کے حوالے سے کسانوں کو آگاہ کیا۔ انہوں نے زرعی افسران کے ساتھ فیلڈ میں جا کر کسانوں تک عملی رہنمائی اور جدید رحجانات پہنچانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔مہمانِ خصوصی ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع پنجاب چودھری عبدالحمید نے انٹرنیز کو اسناد پیش کیں اور ان کی محنت کو سراہا۔ اس موقع پر شرکا کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام نوجوان گریجویٹس کو عملی تجربہ، زرعی مہارت اور اعتماد فراہم کر رہا ہے جو مستقبل میں ملک کی زرعی ترقی کا قیمتی سرمایہ ہوگا۔سب ڈویژن انفورسمنٹ آفیسر زبیر گیلانی اور ڈائریکٹر زراعت توسیع چوہدری خالد محمود نے بھی انٹرنیز کی کارکردگی کو سراہا۔ اسسٹنٹ چیف (پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ) رضوان علی نے کہا کہ یہ پروگرام نوجوانوں کو کسانوں کے ساتھ براہِ راست کام کا تجربہ دے رہا ہے جو ان کے مستقبل کے کیریئر کو مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔