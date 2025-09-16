صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

41 انٹرنیز کے اعزاز میں محکمہ زراعت کی جانب سے تقریب

  • فیصل آباد
41 انٹرنیز کے اعزاز میں محکمہ زراعت کی جانب سے تقریب

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب زرعی گریجویٹ انٹرن شپ پروگرام کے تحت فیصل آباد کے 41 انٹرنیز کے اعزاز میں محکمہ زراعت توسیع پنجاب کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

تقریب میں نوجوان زرعی گریجویٹس کو تعریفی اسناد پیش کی گئیں۔انٹرنیز نے انٹرن شپ کے دوران وزیراعلیٰ پنجاب کے مختلف زرعی اقدامات جیسے گرین ٹریکٹر اسکیم، کسان کارڈ، آئی ٹی ٹیکنالوجی کا استعمال اور کلائمٹ اسمارٹ زراعت کے جدید طریقہ کار کے حوالے سے کسانوں کو آگاہ کیا۔ انہوں نے زرعی افسران کے ساتھ فیلڈ میں جا کر کسانوں تک عملی رہنمائی اور جدید رحجانات پہنچانے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔مہمانِ خصوصی ڈائریکٹر جنرل زراعت توسیع پنجاب چودھری عبدالحمید نے انٹرنیز کو اسناد پیش کیں اور ان کی محنت کو سراہا۔ اس موقع پر شرکا کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام نوجوان گریجویٹس کو عملی تجربہ، زرعی مہارت اور اعتماد فراہم کر رہا ہے جو مستقبل میں ملک کی زرعی ترقی کا قیمتی سرمایہ ہوگا۔سب ڈویژن انفورسمنٹ آفیسر زبیر گیلانی اور ڈائریکٹر زراعت توسیع چوہدری خالد محمود نے بھی انٹرنیز کی کارکردگی کو سراہا۔ اسسٹنٹ چیف (پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ) رضوان علی نے کہا کہ یہ پروگرام نوجوانوں کو کسانوں کے ساتھ براہِ راست کام کا تجربہ دے رہا ہے جو ان کے مستقبل کے کیریئر کو مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کم از کم اجرت 40 ہزا ر کے بعد کٹوتیوں میں اضافہ

پنجاب بینک کی اینالسٹ اور انویسٹرز کیلئے کارپوریٹ بریفنگ

الخدمت فاؤنڈیشن کی متاثرین کیلئے تقریب

ٹماٹر کی قیمتوں میں کمی کیلئے سپلائی بڑھانے کی ہدایت

6 سکولوں کو سکول آف ایمینینس کا درجہ دینے کا فیصلہ

فوڈ اتھارٹی :12ہزار لٹر جعلی کولڈ ڈرنکس تلف

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
موٹر وے اسلام آباد ٹول پلازا اور ’’انصاف‘‘
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچے کا عالمی ڈاکو اور نیتن یاہو کا پستول
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جسٹس محمد احسن کو بلائیں مگر احتیاط لازم ہے!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان میں نئی عالمی بساط
رشید صافی
کنور دلشاد
27ویں آئینی ترمیم اور مالیاتی ایمرجنسی
کنور دلشاد
حافظ محمد ادریس
سید الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس