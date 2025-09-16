صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنا ناگزیر :ڈی سی

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت واسا فیصل آباد کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت جاری سکیموں پر خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔

 اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ محمد نوید، منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ، کنسلٹنٹ کمپنی نیسپاک کے نمائندے اور دیگر افسرشریک ہوئے ۔ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعمیراتی اور ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنا ناگزیر ہے تاکہ شہریوں کو بروقت سہولیات فراہم ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کے ترقیاتی پیکیج کے تحت شروع کی جانے والی سکیموں کے مثبت نتائج آئندہ مون سون سیزن میں ضرور سامنے آنے چاہئیں۔ کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے تمام محکموں کو ہدایت کی کہ سکیموں کو فروری اور مارچ تک ہر صورت پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود منصوبوں کا وزٹ کرکے رفتار اور معیار کا جائزہ لیں گے اور کسی بھی کوتاہی یا رکاوٹ کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔منیجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے کہا کہ شہریوں کو نکاسی و فراہمی آب کی بہتر سہولیات فراہم کرنا ادارے کی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کے لیے منصوبوں کی بروقت تکمیل پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ۔ڈپٹی کمشنر نے افسروں کو تاکید کی کہ سکیموں کی تکمیل میں غفلت یا سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

