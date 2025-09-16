سرویکل کینسر،سے بچاؤ کیلئے پہلی قومی ویکسی نیشن مہم کا آغاز
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر بچہ دانی کے کینسر (سرویکل کینسر) سے بچاؤ کے لیے پہلی قومی ویکسی نیشن مہم کا آغاز کر دیا گیا۔
افتتاح ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹرز زینب جہانداد نے کیا۔ اس موقع پر سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر شہزاد احمد، سی ای او ایجوکیشن عبد الکریم، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عظمت کھچی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد عظیم اور عالمی ادارہ صحت کے نمائندے بھی موجود تھے ۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ یہ مہم 15 سے 27 ستمبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران ضلع بھر کی 471 ٹیمیں 9 سے 14 سال کی بچیوں کو مفت ویکسین لگائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی یہ کاوش آئندہ نسلوں کو صحت مند بنانے کی ضمانت ہے اور والدین اپنی بچیوں کو ویکسین لگوانے کے لیے ٹیموں سے لازمی تعاون کریں۔محکمہ صحت کے افسروں نے بریفنگ میں بتایا کہ سرویکل کینسر خواتین کی صحت کے لیے جان لیوا مرض ہے ، جس کے باعث پاکستان میں ہر سال پانچ ہزار سے زائد خواتین اور بچیاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ اس ویکسین کے ذریعے بچیوں کو اس مہلک بیماری سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے ۔زینب جہانداد نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں صوبائی حکومت صحت عامہ کے شعبے میں انقلابی اقدامات کر رہی ہے اور بچیوں کی یہ مفت ویکسی نیشن اسی سلسلے کی ایک بڑی کامیابی ہے ۔