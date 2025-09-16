این ٹی ڈی سی گٹی فیصل آباد گودام سے ایک کروڑ 82 لاکھ کا قیمتی الیکٹریکل سامان غائب
فیصل آباد (بلال احمد سے )نیشنل ٹرانسمیشن اینڈ ڈسپیچ کمپنی (این ٹی ڈی سی) کے گٹی فیصل آباد گودام سے ایک کروڑ 82 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا قیمتی الیکٹریکل سامان غائب ہونے کا انکشاف ہوا ہے ۔
سٹاک ویری فکیشن رپورٹ کے مطابق گودام میں موجود سامان ریکارڈ میں تو درج ہے لیکن موقع پر موجود نہیں۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ معاملہ سامنے آنے کے باوجود نہ سامان کی واپسی ممکن بنائی گئی اور نہ ہی مالی ریکوری عمل میں لائی جاسکی۔واپڈا کے اپنے ہی ملازمین اس مبینہ نقب زنی میں ملوث ہیں، واپڈا اکاؤنٹنگ اینڈ فنانشل رپورٹنگ مینول کے مطابق سٹاک میں کمی ظاہر ہونے پر مجاز افسر کی انکوائری اور بعد ازاں ریکوری یا رائٹ آف کی منظوری لازمی ہے ، تاہم اب تک کوئی باضابطہ کارروائی نہیں کی گئی۔ معاملہ نومبر 2024 میں وزارت توانائی کو رپورٹ کیا گیا تھا، جس پر انتظامیہ نے مؤقف اپنایا کیس زیرِ تفتیش ہے جلد پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن دسمبر 2024 میں ڈیپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی (ڈی اے سی) کی ہدایت کے باوجود انکوائری مکمل نہ ہوسکی اور ریکارڈ کی آڈٹ تصدیق بھی التوا کا شکار ہے ۔ماہرین کے مطابق اتنی بڑی مالیت کا سامان غائب ہونا صرف انتظامی غفلت نہیں منظم بے ضابطگی کی نشاندہی کرتا ہے ، تحقیقات ناگزیر ہیں۔ریکوری یا متبادل خریداری نہ کی گئی تو نہ صرف جاری ترقیاتی منصوبے تاخیر کا شکار ہوں گے بلکہ بجلی کی ترسیلی لائنوں اور سسٹم پر بھی دباؤ بڑھے گا جس کے اثرات براہِ راست صارفین تک پہنچیں گے ۔