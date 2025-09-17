صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف واقعات میں 3لڑکیوں کومبینہ طور پر اغوا کرلیا گیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)مختلف واقعات میں 3لڑکیوں کومبینہ طور پر اغوا کرلیا گیا۔ تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقہ 120 چک میں کلثوم بی بی کی بیٹی عائشہ کو نامعلوم شخص نے نوکری دلوانے کا جھانسہ دیا۔۔۔

 اور انٹرویو کے بہانے سے بلا کر اسے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اغوا کرلیا ۔ مقدمہ کی پیروی پر مخالفین نے لڑکی کو اغوا کرلیا۔تھانہ ساندل بار کے علاقہ 30 ج ب میں مقدمہ کے مدعی بشارت کی بھتیجی گھر کے باہر موجود تھی کہ تین مخالفین نے اسے زبردستی اپنی گاڑی میں ڈال کر اغوا کرلیا اور نامعلوم مقام پر لے گئے ۔تھانہ غلام آباد کے علاقہ بجلی پارک کے قریب نویدہ نعمت کی بیٹی فرح مریم گھر کے باہر کام کررہی تھی کہ نامعلوم ملزمان نے اسے اغوا کرلیا۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے لڑکیوں اور ملزمان کی تلاش شروع کردی ۔

 

