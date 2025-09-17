رفاہی تنظیم کی طرف سے سیلاب متاثرین کوراشن تقسیم
سمندری(نمائندہ دنیا)معروف رفاہی تنظیم راہ انسانیت پاکستان کی جانب سے تاندلیانوالا ، علی پور ،مظفر گڑھ میں متاثرین سیلاب میں لاکھوں کی اشیا خورونوش کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔
گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر سمندری اور سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چوہدری اسلم کی زیر نگرانی علی پور کے سیلاب زدگان کی امداد کیلئے لاکھوں کی اشیائے خورد نوش روانہ کی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود منج اور انجمن تاجران سمیت معززین نے امدادی ٹرک روانہ کئے ۔ راہ انسانیت کی صدر طاہرہ نواز کا کہنا ہے کہ سیلاب زدگان کی مدد اللہ کی خوشنودی کا حصول ہے ۔