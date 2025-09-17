آرپی او کی کھلی کچہری ،مسائل سنے ،حل کے احکامات
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )آرپی او فیصل آباد ذیشان اصغر نے تھانہ صدر ٹوبہ میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، عوامی مسائل سنے اور انکے حل کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے ، ڈی پی او عبادت نثار و دیگر پولیس افسر بھی شریک ہوئے۔
آر پی او ذیشان اصغر نے سپیشل انیشیٹو پولیس سٹیشن تھانہ صدر ٹوبہ کا بھی معائنہ کیا ۔بعد ازاں آر پی او نے ڈی پی او آفس کی فارمل انسپکشن کی اورہدایت کی کہ عوامی مسائل کے فوری حل اور بروقت انصاف کی فراہمی پولیس کی اولین ترجیح ہونی چاہیے ۔