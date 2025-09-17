صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روٹری کلب جھنگ کی سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں

  • فیصل آباد
روٹری کلب جھنگ کی سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)روٹری کلب جھنگ سنٹرل کی سیلاب متاثرین کیلئے موضع ٹبہ گیلی، تحصیل اٹھاری ہزاری میں بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں ،مدرسہ فیض القرآن میں علاقہ چیئرمین زبیر خان ایڈووکیٹ کی رہنمائی میں راشن ودیگرضروریات کے 250 سے زائد پیکیجزمتاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیے گئے۔

اس موقع پر طبی سہولیات فراہمی کے لیے ڈاکٹر تنویر اور انکا عملہ بھی موقع پر موجود تھا، جنہوں نے معائنہ کیا اورمتاثرین کو مفت ادویات فراہم کیں۔پانچ لاکھ سے زائد مالیت کی امداد سینکڑوں افراد تک پہنچائی گئی۔ اس موقع پر روٹری کلب جھنگ سنٹرل کے صدرعبدالواحد خان نے کہا دکھی انسانیت کی خدمت دراصل سب سے بڑی نیکی ہے ۔انہوں نے عزم کیا کہ انسانیت کی بے لوث خدمت کا یہ سفر مسلسل جاری رہے گا۔ انہوں نے کلب کے تمام اراکین بالخصوص کلب سیکریٹری ایم فاروق، چیئرمین فلڈریلیف کیمپ ارشاد جان اور چیئرمین سماجی کمیٹی ملک ارشاد کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر روٹیرین ملک الطاف ،اشتیاق محسن خان،افضل ارشاد جان،عبدالقیوم وقار بابر فیصل خان اور غلام نبی بھی موجود تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر