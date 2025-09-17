روٹری کلب جھنگ کی سیلاب متاثرین کیلئے امدادی سرگرمیاں
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)روٹری کلب جھنگ سنٹرل کی سیلاب متاثرین کیلئے موضع ٹبہ گیلی، تحصیل اٹھاری ہزاری میں بڑے پیمانے پر امدادی سرگرمیاں ،مدرسہ فیض القرآن میں علاقہ چیئرمین زبیر خان ایڈووکیٹ کی رہنمائی میں راشن ودیگرضروریات کے 250 سے زائد پیکیجزمتاثرہ خاندانوں میں تقسیم کیے گئے۔
اس موقع پر طبی سہولیات فراہمی کے لیے ڈاکٹر تنویر اور انکا عملہ بھی موقع پر موجود تھا، جنہوں نے معائنہ کیا اورمتاثرین کو مفت ادویات فراہم کیں۔پانچ لاکھ سے زائد مالیت کی امداد سینکڑوں افراد تک پہنچائی گئی۔ اس موقع پر روٹری کلب جھنگ سنٹرل کے صدرعبدالواحد خان نے کہا دکھی انسانیت کی خدمت دراصل سب سے بڑی نیکی ہے ۔انہوں نے عزم کیا کہ انسانیت کی بے لوث خدمت کا یہ سفر مسلسل جاری رہے گا۔ انہوں نے کلب کے تمام اراکین بالخصوص کلب سیکریٹری ایم فاروق، چیئرمین فلڈریلیف کیمپ ارشاد جان اور چیئرمین سماجی کمیٹی ملک ارشاد کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر روٹیرین ملک الطاف ،اشتیاق محسن خان،افضل ارشاد جان،عبدالقیوم وقار بابر فیصل خان اور غلام نبی بھی موجود تھے ۔