سیلابی پانی اترنے کے باوجود زندگی معمول پر نہ آسکی

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)دریائے راوی سے ملحقہ کمالیہ کے دیہات میں سیلابی پانی اترنے کے باوجود زندگی معمول پر نہ آسکی، 132 کے وی جکھڑ گرڈ سٹیشن میں پانی آنے کے باعث 25 دیہات کی بجلی 20 روز سے منقطع ہے ، سیلابی ریلے سے بجلی کے متعدد پولز زمین بوس ہوگئے۔۔۔

 جس سے متاثرہ علاقوں میں اندھیرا چھا یا ہوا ہے اور عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ،اہل علاقہ کے مطابق بجلی نہ ہونے سے گھروں میں پانی کی موٹریں بند ہیں، طلبہ امتحانات کی تیاری نہیں کر پا رہے ، چھوٹے کاروبار اور ورکشاپس بند ہو چکے ہیں ، گرمی کے موسم میں پنکھے اور دیگر برقی آلات نہ چلنے سے خواتین، بچے اور بزرگ شدید اذیت میں مبتلا ہیں،بجلی کی لگاتار بندش کے باعث متاثرہ دیہات میں پینے کے صاف پانی کی قلت پیدا ہوگئی ہے ، رابطے کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے ، سیلابی پانی سے علاقوں میں مچھر کی بھرمار ہوگئی ہے ،ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریوں کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔متاثرین نے حکومت سے پر مطالبہ کیا ہے کہ بجلی کی فوری بحالی کے ساتھ ساتھ مچھر مار مہم چلائی جائے ۔ 

 

