درکھانہ اور دیہات میں سیلاب متاثرین کوسامان تقسیم
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اتحاد کمیٹی محلہ ہاؤسنگ کالونی فیز 2 کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان فراہم کیا گیا۔
چیئرمین چوہدری ساجد جیلانی اور صدر چوہدری فہیم اشرف کی زیر قیادت دیگر کمیٹی ممبران نے دریائے راوی کے سیلاب زدہ علاقوں درکھانہ اور مضافاتی دیہات کے متاثرین میں 25 لاکھ روپے سے زائد مالیت کا امدادی سامان تقسیم کیا جس میں اشیائے خوردونوش، کپڑے ، جانوروں کے لیے ڈالیں اور دیگر ضروری اشیا شامل تھیں،اس موقع پر چیئرمین ساجد جیلانی نے کہا مشکل کی اس گھڑی میں اہل علاقہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالا اور سیلاب متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اتحاد کمیٹی ہمیشہ مشکل وقت میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ فہیم اشرف نے کہا متاثرہ علاقوں میں خواتین اور بچے مچھر اور بیماریوں کے بڑھتے ہوئے خطرات سے دوچار ہیں جبکہ متاثرہ خاندان اب بھی کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔