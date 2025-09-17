سدھارکے مزدوروں کیلئے اسمبلی میں آواز اٹھائینگے ، ڈاکٹر نثار
پینسرہ(نمائندہ دنیا )پاور لومز کی حالیہ بند افسوسناک ہے ۔ڈیڑھ ماہ سے میرے حلقہ چک نمبر67ج ب سدھار کی سینکڑوں پاور لومز بند ہیں جس سے ہزاروں افراد بے روز گار ہیں مہنگائی کے اس دور میں مزدوروں کے چولہئے ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔۔۔
ان خیالات کا اظہار ممبر قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں پاورلومز مالکان مزدور کو اسکی اجرت قانون کے مطابق ادا کریں،مذکرات یقینی بنائیں اگر ایسا نہ کیا گیا تو نا صرف مزدوروں کے ساتھ ملکر بھرپور احتجاج کیا جائے گا ساتھ قومی اسمبلی میں بھی مزدور کے حق کیلئے احتجاج کیا جائے گا ۔انتظامیہ دونوں فریقین کو ٹیبل پر لاتے ہوئے مذاکرات کروائے حکومت کی جانب سے جاری گزٹ نوٹیفکیشن پر عمل کروانا انتظامیہ کا کام ہے قانون سے کوئی بالاتر نہیں ہونا چاہیے ضلعی انتظامیہ معاملہ کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے فیصل آباد کے صنعتی امن و امان برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کرے ۔