کمشنرکی زیرصدارت انوائرمنٹ اپروول کمیٹی کا اجلاس
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)مقامی سطح پر نئے صنعتی منصوبوں کے آغاز سے سینکڑوں افراد کو روزگار کے مواقع میسر آئیں گے ، جو خطے کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرینگے۔
یہ بات کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے ڈویژنل انوائرمنٹ اپروول کمیٹی کے اجلاس میں کہی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ماحولیات عثمان اطہر نے صنعتی و تجارتی منصوبوں کے 74 کیسز پیش کیے ۔ دو کیسز کو موخر جبکہ تین کیسز کو مسترد کر دیا گیا۔ کمیٹی نے تفصیلی غور کے بعد 69 منصوبوں کو منظوری دی، جن میں پٹرول پمپس، میڈیکل فیسلٹیز، پولٹری فارمز، برکس اور مختلف صنعتی و تجارتی منصوبے شامل تھے ۔ کمشنر نے واضح ہدایات جاری کرتے کہا کہ تمام منظور شدہ منصوبوں میں ماحولیاتی تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور ماحول دوست پالیسیوں پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے ۔کمشنر نے مزید کہا صنعتی شعبے کو گرین انرجی پر منتقل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے تاکہ مستقبل میں ماحولیات کے حوالے سے درپیش چیلنجز پر قابو پایا جا سکے ۔ ماحولیاتی بہتری کے لیے تمام اداروں کو اپنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا تاکہ آئندہ نسلوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے ۔