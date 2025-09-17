زرعی یونیورسٹی: 20طلبہ کوپی ایچ ڈی کی ڈگری جاری
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے مزید 20طلبہ نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کر لیں جس سے یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی کلب کی تعداد 2542ہو گئی ہے۔
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے بنیش سرور خاں، زائمہ یٰسین،ایم عثمان، زین العابدین، عبداللہ سالک، سنٹر آف ایگریکلچرل بائیو کیمسٹری اینڈ بائیو ٹیکنالوجی سے نثار انجم، شعبہ پلانٹ پتھالوجی سے شہلا ریاض، آمنہ ارشد، شعبہ سٹرکچر اینڈ انوائرمینٹل انجینئرنگ سے عمران شوکت، شعبہ باٹنی سے حافظہ اقراء الماس، فیاض احمد، انعم جاوید ،شعبہ انٹومالوجی سے عمیر گلزار، انسٹیٹیوٹ آف ہارٹیکلچرل سائنسز سے طاہرہ نسیم، شعبہ پتھالوجی سے عاصم سلطان، شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس سے ارباب حسن، شعبہ زوالوجی، وائلڈ لائف اور فشریز سے ایم نوید، عاطف علی، مینا جمیل اور شعبہ ایگرانومی سے سجاد نے ڈاکٹر آف فلاسفی کی ڈگری کیلئے حتمی امتحان پاس کر لیا ۔ یہ امر قابلِ ذکر ہے کہ عالمی شہرت یافتہ کیو ایس رینکنگ کے مطابق زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کو زراعت اور جنگلات کے شعبے میں دنیا بھر کی 34 ویں بہترین یونیورسٹی قرار دیا گیا ہے ۔ یہ برصغیر کا سب سے قدیم زرعی ادارہ ہے جو 1906ء سے معیاری تعلیم اور تحقیقی کام فراہم کر رہا ہے ۔