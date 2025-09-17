الائیڈ ہسپتال:دو درجن گارڈزڈیوٹی کے بجائے دفاتر تعینات
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)الائیڈ ہسپتال میں نجی کمپنی کے دو درجن سے زائد سکیورٹی گارڈز اصل ڈیوٹی کے بجائے دفاترمیں تعینات کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ عملے کی ڈیوٹی پوائنٹس پر کمی کے باعث علاجگاہ میں سکیورٹی صورتحال ابتر ہونے لگی۔
الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں گارڈز کو ہسپتال کی سکیورٹی کی بجائے دفاتر میں ڈیوٹی پر لگا دیا گیا ہے ، جس سے ادارے کی سکیورٹی بری طرح متاثر ہو رہی ہے ۔ ذرائع کے مطابق نجی کمپنی کے دو درجن سے زائد گارڈز انتظامی دفاتر میں کاغذی کارروائی اور چھوٹے موٹے کاموں پر مامور ہیں جبکہ ہسپتال کے داخلی و خارجی راستوں اور حساس مقامات پر عملے کی شدید کمی ہے ۔ اس صورتحال نے مریضوں اور تیمارداروں کو غیر محفوظ کر دیا ہے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ انتظامیہ کے بعض افسروں پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی سہولت کے لیے گارڈز کو دفاتر میں تعینات کر رکھا ہے حالانکہ ہسپتال میں روزانہ ہزاروں مریض آتے ہیں اور اس قدر بڑے ادارے کو سخت سکیورٹی کی ضرورت ہے ۔ شہری حلقوں نے اس اقدام کو غفلت اور بدانتظامی قرار دیتے ہوئے شدید تشویش۹ ظاہر کی ہے ۔ واضح رہے کہ چند روز قبل سول ہسپتال میں مسلح ملزمان نے کھلے عام فائرنگ کرکے تین افراد کو او پی ڈی کے باہر قتل کردیا تھا جس سے علاج گاہوں کی مخدوش سکیورٹی صورتحال واضح ہوتی ہے ۔