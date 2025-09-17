باہو پل کے قریب شگاف پر نہ ہوسکا، اضلاع کارابطہ منقطع
شورکوٹ، گڑھ مہاراجہ (نمائندگان دنیا)باہو پل شورکوٹ کے قریب حالیہ سیلاب سے سڑک میں پڑنے والا شگاف تاحال پر نہ کیا جا سکا، جس سے 20 اضلاع کی رابطہ سڑک تاحال بحال نہ ہو سکی۔
دربار حضرت سلطان باہوؒ، گڑھ مہاراجہ، چوک اعظم، لیہ، بھکر سمیت متعدد اضلاع سے شورکوٹ کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے ۔ جس سے چوک اعظم لیہ بھکر خوشاب فیصل آباد لاہور سمیت پنجاب کے 20 اضلاع کی شارٹ کٹ رابطہ سڑک تاحال بحال نہیں ہو سکی۔ شورکوٹ گڑھ مہاراجہ احمدپورسیال کے شہریوں کو بھی طویل سفری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ ملک بھر سے دربار حضرت سلطان باہو ؒپر جانیوالے د زائرین بھی مشکلات سے دو چار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی گزرے کئی دن ہو چکے ہیں لیکن متعلقہ حکام نے شورکوٹ گڑھ مہاراجہ کو ملانے والی باہو برج روڈ پر تاحال شگاف پر کرنے کیلئے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔علاقہ مکین دوسرے شہروں تک پہنچنے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ متاثرہ علاقہ مکینوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی اورضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کے شگاف کو فوری پر کیا جائے تاکہ معمولات زندگی بحال ہو سکیں۔