فرنیچر ایسوسی ایشن چنیوٹ کا الیکشن، فرینڈز گروپ کامیاب

  • فیصل آباد
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)فرنیچر ایسوسی ایشن چنیوٹ کے انتخابات میں فرینڈز گروپ 5 ووٹوں سے کامیاب ہوگیا، 138 ووٹ حاصل کئے مد مقابل تقویٰ گروپ نے 133 ووٹ لئے ۔الیکشن کمیشن نے فرینڈز گروپ کی کامیابی کا اعلان کیا۔

 فرینڈز گروپ کے سرپرست اعلیٰ شیخ شہزادہ عالم، چیئرمین دانش نعیم فخری، وائس چیئرمین ملک مبشر حسن، صدر قیصر ہمبڑ، سینیئر نائب صدر علی حسن پرجھہ، جنرل سیکرٹری حافظ قیصر، جوائنٹ سیکرٹری رانا نوشیر عالم، سپورٹرز ووٹرز نے الیکشن جیتنے کی خوشی کے موقع پر کہا کہ فرینڈز گروپ بھائی چارے ، اتحاد ،مضبوطی اور ووٹرز کو عزت دینے کا نام ہے ۔شہری حلقوں کی جانب سے فرینڈز گروپ کو مبارکباد دی گئی شاہراہ قائداعظم فرنیچر مارکیٹ کے انتخابات میں کانٹے دار مقابلہ ہوا فرنیچر مارکیٹ کے کاروباری طبقے کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی اور ماحول خاصا جوش و خروش سے بھرپور رہا۔ کامیاب امیدوار کو ساتھیوں اور حامیوں نے مبارکباد دی اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔

 

