سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے اجتماعی کاوشیں ضروری،راناثنا
ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے اجتماعی کاوشیں وقت کی اہم ضرورت ہیں، ملک میں ڈیمز کی فوری تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے تاکہ آئندہ سیلاب کے نقصانات سے بچا جا سکے۔۔۔
ان خیالات کا اظہار وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور و نو منتخب سینیٹر رانا ثنااللہ خاں نے حلقہ این اے 100 کے نجی ہوٹل میں منعقدہ نیو سبزی منڈی روڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے کیا۔ سابق ایم پی اے میاں اجمل آصف،رانا آصف صدیق،رانا راشد مقبول خاں ایڈووکیٹ،میاں ضیا الرحمن، کاشف گجر، محسن گجر،میاں اسامہ سعید،رانا خالد،عبدالستار ممبر انصاری،میاں ریاض،رانا غلام مصطفی،قاری نعیم الرحمن،رانا راشد محمود،رانا تجمل،ملک امین،میاں عمران ایڈووکیٹ،سعید ارشد انصاری،رانا ناظم ،ملک ارشاد انجم،رانا منیر خاں،آصف بٹ،تہور عباس،سعید اقبال بھی اس موقع پر موجود تھے ۔رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا کہ چک 66 ج ب دھاندرہ،اور چک 67 ج ب سدھار ملاں پور روڈ سمیت حلقہ کی دیگر سڑکوں کی تعمیر کے منصوبے بھی جلد شروع کئے جائینگے تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں ۔حکومت عوامی مسائل کے حل کیلئے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ، سیلاب متاثرہ خاندانوں کی بحالی کیلئے ہرممکن اقدامات کئے جا رہے ہیں۔