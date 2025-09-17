صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے اجتماعی کاوشیں ضروری،راناثنا

  • فیصل آباد
سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے اجتماعی کاوشیں ضروری،راناثنا

ٹھیکریوالا(نمائندہ دنیا)سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے اجتماعی کاوشیں وقت کی اہم ضرورت ہیں، ملک میں ڈیمز کی فوری تعمیر ناگزیر ہو چکی ہے تاکہ آئندہ سیلاب کے نقصانات سے بچا جا سکے۔۔۔

 ان خیالات کا اظہار وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی و عوامی امور و نو منتخب سینیٹر رانا ثنااللہ خاں نے حلقہ این اے 100 کے نجی ہوٹل میں منعقدہ نیو سبزی منڈی روڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے کیا۔ سابق ایم پی اے میاں اجمل آصف،رانا آصف صدیق،رانا راشد مقبول خاں ایڈووکیٹ،میاں ضیا الرحمن، کاشف گجر، محسن گجر،میاں اسامہ سعید،رانا خالد،عبدالستار ممبر انصاری،میاں ریاض،رانا غلام مصطفی،قاری نعیم الرحمن،رانا راشد محمود،رانا تجمل،ملک امین،میاں عمران ایڈووکیٹ،سعید ارشد انصاری،رانا ناظم ،ملک ارشاد انجم،رانا منیر خاں،آصف بٹ،تہور عباس،سعید اقبال بھی اس موقع پر موجود تھے ۔رانا ثنا اللہ کا کہنا تھا کہ چک 66 ج ب دھاندرہ،اور چک 67 ج ب سدھار ملاں پور روڈ سمیت حلقہ کی دیگر سڑکوں کی تعمیر کے منصوبے بھی جلد شروع کئے جائینگے تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولیات میسر آئیں ۔حکومت عوامی مسائل کے حل کیلئے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے ، سیلاب متاثرہ خاندانوں کی بحالی کیلئے ہرممکن اقدامات کئے جا رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
چکوال کے تاریخی چھپڑ بازار پر حملے کی تیاریاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
موضع گھلو سے پرتگال تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہم ادب کیوں پڑھیں؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غریب نہیں ناکام ریاستیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
کروڑ پتی سے کھکھ پتی تک
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ظلم کی مذمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر