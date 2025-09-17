نبی کریم ؐ کی تعلیمات پر عمل کرنا محبت کا تقاضہ ،مولانا حبیب اللہ
ماموں کانجن(نمائندہ دنیا )خانقاہ نقشبندیہ مجددیہ ماموں کانجن میں محفل ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی۔مہتمم خانقاہ مولانا عطااللہ نقشبندی کے استقبالیہ کلمات کے بعد مولانا حبیب اللہ نقشبندی نے خطاب کرتے ہوئے کہااللہ پاک نے کائنات میں جو شان اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔۔۔
وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئی اور ہمارے لئے بھی ایک پیمانہ مقرر کردیا ہے کہ آقا کریم سے محبت کے بغیر ہمارے ایمان کو ناقص قرار دے دیا اور فرمادیا کہ میرے پیارے محبوب سے ٹوٹ کر اور دل و جان سے محبت ہی ہمارے ایماندار ہونے کی دلیل ہو گی یہاں تک کہ یہ محبت اپنے جان و مال اور اولاد سے بھی بڑھ کر ہو ۔انہوں نے مزید کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم انکی سنتوں کی اتباع کرتے ہوئے اپنے گھروں میں روزمرہ معاملات میں اسلامی طور طریقے اپنائیں ،بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں اور برائی کے خاتمے کیلئے اپنا کردار ادا کریں۔