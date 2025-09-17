کریانہ ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلاب زدگان کو راشن روانہ
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )مرکزی انجمن تاجران کریانہ ایسوسی ایشن نے امدادی سامان کے سو راشن بیگز سیلاب زدگان کیلئے روانہ کر دیئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار صدر کریانہ ایسوی ایشن امجد عطاری،جنرل سیکرٹری میاں وقاص خالد نے میڈیا سے گفتگو کرتے کیا۔
انہوں نے کہا مصیبت کی اس مشکل گھڑی میں تاجر اپنے سیلاب زدہ متاثر بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں سیلاب زدگان ہمارے بھائی ہیں ان کو اکیلا نہیں چھوڑا جائیگا،تاجر سیلاب زدگان کیساتھ ہیں راشن بیگ مختلف علاقوں میں تقسیم کیے جائیں گے ہمیں سیلاب زدگان کیلئے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے تاکہ انکی مشکلات کم ہو سکیں اس موقع پر سرپرست اعلیٰ شیخ اشرف مونگا،سینئر نائب صدر عبدالرزاق،فنانس سیکرٹری شیخ اکبر گوشی،ملک خالد رشید کشمیر والے ،ملک یاسر رضا ٹیپو اعوان،حاجی نصراﷲ،شیخ صفدر، عمران،شیخ رضوان،ملک عمران خالد،فیاض لاثانی، شیخ اظہرو دیگر تاجران نے شرکت کی۔