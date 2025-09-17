الائیڈ ہسپتال،ایم آر آئی مشین بند، 1ہزار ٹیسٹ التوا کا شکار
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)الائیڈ ہسپتال میں ایم آر آئی مشین ایک ہفتہ سے بند، 1000 سے زائد ٹیسٹ التوا کا شکار ہوگئے ۔ مریض نجی ہسپتالوں سے 20 ہزار روپے تک کا ٹیسٹ اپنی جیب سے کروانے پر مجبورہیں۔
فیصل آباد کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال الائیڈ میں ایم آر آئی مشین بند رہنے سے روزانہ درجنوں مریض تشخیص سے محروم ہیں۔ صورتحال اس قدر سنگین ہو چکی ہے کہ اب تک ایک ہزار سے زائد مریضوں کے ٹیسٹ التوا کا شکار ہو گئے ہیں، ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے مرمت بارے کسی واضح اقدام یا وقت کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ ایم آر آئی مشین کی خرابی نے نا صرف مریضوں کو اذیت میں ڈال دیا ہے بلکہ انکے اہل خانہ شدید مالی دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ نجی ہسپتالوں میں یہی ٹیسٹ 15 سے 20 ہزار میں کیا جا رہا ہے ، جسے غریب اور متوسط طبقہ برداشت کرنے سے قاصر ہے ۔ متاثرہ مریضوں نے شکوہ کیا ہے کہ سرکاری ہسپتال میں مفت یا کم خرچ ٹیسٹ کی سہولت بند ہونے پروہ سخت مشکلات سے دوچار ہیں۔ دنوں سے تاریخیں دی جا رہی ہیں مشین درست نہیں کی جا رہی۔ ایک مریض کے لواحقین نے بتایا کہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں ا بھاری فیس دینا انکے بس کی بات نہیں، مجبوراً علاج ادھورا چھوڑ کر واپس جانا پڑا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مشین کی بندش محض تکنیکی خرابی تک محدود نہیں بلکہ طویل عرصہ سے مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کا نتیجہ ہے ، جسکی ذمہ داری شعبہ ریڈیالوجی پر عائد ہوتی ہے ۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ حکام فوری نوٹس لے کر مشین کو مرمت کروا کر بحال کریں تاکہ مریض مزید ذہنی و جسمانی اذیت اور مالی بوجھ سے بچ سکیں۔