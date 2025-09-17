صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کی بحالی ،راشن فراہمی ترجیح :نعیم سندھو

  • فیصل آباد
کمالیہ ،جکھڑ (نمائندہ دنیا،سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ نعیم سندھو نے اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کو گھروں تک رسائی دلانا اور انہیں راشن فراہم کرنا پہلی ترجیح ہے۔۔۔

تاکہ وہ اپنی زندگی کا معمول دوبارہ شروع کر سکیں۔ پاک آرمی کے جوانوں کے ہمراہ تمام متاثرہ علاقوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا اوررپورٹ مرتب کرکے متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کیاجائے گا۔ نعیم سندھو کا یہ کہنا تھا کہ ہر جگہ ہر متاثرہ فرد تک پہنچ کر اسکے مسائل حل کیے جائینگے ۔ ڈپٹی کمشنر نے تمام اداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا اور خصوصاً مخیر حضرات نے اس کڑے وقت میں متاثرین اور انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جس پر وہ انکے بے حد شکر گزار ہیں۔

 

