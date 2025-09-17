شہری ترقی ،تیزرفتارڈیلیوری ، ایف ڈی اے کو اہداف تفویض
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے جدید شہری ترقی اور تیزرفتار سروس ڈیلیوری کیلئے ایف ڈی اے کو اہداف تفویض کر دیئے اور کہا ہے کہ نئے آئیڈیاز اور جدید تقاضوں کے مطابق بڑے ڈویلپمنٹ پراجیکٹس تجویز کئے جائیں تاکہ فیصل آباد کی ترقی کا نیا اسلوب متعارف کرایاجا سکے۔۔۔
انہوں نے یہ اہداف ایف ڈی اے کمپلیکس کے دورہ پربریفنگ سیشن میں ایف ڈی اے کی ذمہ داریوں اور کارکردگی کا جائزہ لیتے جاری کئے ۔ ڈی جی آصف چوہدری نے کمشنر کوایف ڈی اے کی ترقیاتی سرگرمیوں، بجٹ ، کارکردگی، سروس ڈیلیوری،جدید اصلاحات پر عملدرآمد اور مستقبل کے مجوزہ ترقیاتی منصوبوں پربریفنگ دی۔ ایڈیشنل کمشنر کوآرڈنیشن عامر رضا بھی کمشنر کے ہمراہ تھے جبکہ چیف انجینئر ایف ڈی اے مہرایوب، ڈائریکٹرز جنید حسن منج، اسماء محسن، یاسر اعجاز چٹھہ، سہیل مقصود پنوں، عاصم محمود ودیگر افسر اس موقع پر موجود تھے ۔ کمشنر نے پرائیویٹ ہائوسنگ سکیموں بارے شہریوں کے مسائل حل کیلئے فوری جامع نئی سافٹ وئیر ایپ تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ کسی بھی ہائوسنگ سکیم کی قانونی حیثیت اور متعلقہ ریکارڈ بارے شہریوں کو رئیل ٹائم معلومات مل سکیں۔ انہوں نے نئے آئیڈیا کے تحت شہری ترقی کیلئے تھیم پارک کے قیام کے علاوہ نئی سوچ کے تحت شہر کے وسط میں دستیاب جگہ پر ٹاور /پلازہ کی تعمیر کے بڑے منصوبے کی پلاننگ کرنے کی تاکید کی ۔ انہوں نے ایف ڈی اے سٹی کے اہم رہائشی منصوبے کی تیز رفتار ترقی کیلئے نئے ڈھنگ سے مارکٹنگ کرنے کی تجویز دی اور کہا کہ وہاں عالمی معیار کی جدید سہولیات اور تھیم پارک متعارف کرائیں۔ ایف ڈی اے سپورٹس کمپلیکس کی توسیع و ترقی کیلئے منصوبہ جات تیار کرنے کا بھی حکم دیا ۔ کمشنر نے کہا ریکارڈ کی ڈیجٹائزیشن کے ثمرات شہریوں تک پہنچانے کیلئے سروسز ڈیلیوری کے طریقہ کار کو مزید آسان ،تیز رفتار اور سہل بنائیں۔ ڈی جی نے غیرقانونی ہائوسنگ سکیموں کی روک تھام کیلئے انسداد ی کارروائیوں سے آگاہ کرتے کہا کہ آن لائن سسٹم کے تحت جائیدادوں کے اونر شپ کلیئرنس سرٹیفکیٹس کا رئیل ٹائم میں اجرا کیا جا رہا ہے جبکہ آئندہ مرحلے میں خواہش مند افراد گھر بیٹھے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرسکیں گے ۔
