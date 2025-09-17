صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کا ماڈل یونین کونسل19، 20میں دفترکا دورہ

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے یونین کونسل نمبر 19اور 20 ریاض شاہد چوک میں قائم ماڈل یونین کونسل آفس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ذوالفقار علی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ نادیہ فاطمہ اور دیگر محکموں کے افسر بھی ہمراہ تھے۔

ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ پنجاب میں اپنی نوعیت کی پہلی ماڈل یونین کونسل بلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے جو شہریوں کو ایک ہی چھت تلے تمام بنیادی سہولیات فراہم کرے گی۔انہوں نے کہا کہ یونین کونسل آفس میں تمام محکمے ایک ہی جگہ پر دستیاب ہونگے تاکہ عوام کو بار بار دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ جدید سہولیات سے آراستہ بلڈنگ عوامی ضرورتوں کو مدنظر رکھ کر تیار کی گئی ہے ۔ یونین کونسل سطح پر سہولیات کی فراہمی عوامی خدمت کے نئے دور کا آغاز ثابت ہوگی ۔ندیم ناصر نے تعمیراتی معیار اور رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے کہا کہ ماڈل یونین کونسل کے قیام سے شہریوں کو باآسانی تمام سرکاری خدمات ایک ہی مقام پر میسر آئیں گی اور عوام کے مسائل انکی دہلیز پر حل ہونگے ۔

 

